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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الفنان أحمد السعداوي يزين مدخل «الخارجة» برسومات من التراث الواحاتي (صور)

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:49 ص
جريدة الدستور
محمد مهدي
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تلقى الفنان التشكيلي الواحاتي أحمد السعداوي دعوة من اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، لإحياء التراث الواحاتي بالرسم على جدران مدخل مدينة الخارجة عاصمة الوادي الجديد.

وشملت دعوة إحياء التراث الواحاتي بالرسم، الفنان ناصر الديناري.

وأكد السعداوي أنه سعيد بتلك الدعوة، التي نداعب من خلالها وجدان كل من عاصر تراثنا الهندسي المعماري بالخارجة القديمة كدرب السندادية، وسقايف موط القديمة، وقرية القصر الاسلامية، وبلاط الأسلامية، وتراث قرية القلمون، ونثير من خلالها علامات استفهام في اذهان الجيل الحالي من الشباب والبراعم بعد تحديث الزمن

وأوضح السعداوي أننا نحاول أن نرسم بسمة على وجه الزائرين لتصل رسالة مفادها أن باب الواحة مفتوح لكل الناس وان الواحة مضمونها الأمن والأمان، وأن مجتمعنا الواحاتي الأصيل مضمونه الالفة والمودة والحب بين عناصره

وأشار السعداوي إلى أن أهم اللوحات المرسومة على الجدران تحكي معاناة العائلات الواحاتية التي تحملت قسوة الحياة قديما مع الاعتماد على حكمة الكبار وفطرتهم السليمة، ومن اهم سمات المجتمع الصحراوي هي المسالمة والفطرة رغم انف التكنولوجية المفرطة إلا أننا نحترم العادات والتقاليد الواحاتية التي ورثناها عن آبائنا وأجدادنا


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