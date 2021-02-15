«الناشرين المصريين» يناقش التعديلات المطلوبة في قانون الملكية الفكرية

عقد اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، أمس الأحد، لقاء مع عدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء الأحزاب، بحضور المستشار القانوني للاتحاد الدكتور حسام لطفي، وجانب من أعضاء الجمعية العمومية ومجلس إدارة الاتحاد.تم خلال اللقاء طرح كافة التعديلات المطلوبة فى قانون حماية الملكية الفكرية لمحاولة تقريب الأمر وشرحه بالتفصيل للنواب، لما تمثله التعديلات المطلوبة من أهمية بالغة لمستقبل صناعة النشر على وجه العموم وللملكية الفكرية بصفة خاصة.وقد وعد النواب بدعم المشروع فى البرلمان ليتم إقراره فى القريب العاجل.