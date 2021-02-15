إدارة «ماريدايف» تقبل الاستحواذ على «تابعة» بـ48 مليون دولار

وافق مجلس إدارة شركة الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف، على عرض الاستحواذ المقدم لشراء 100 بالمائة من أسهم شركة شركة ماريدايف أوف شور بروجكتس التابعة، بمبلغ 48 مليون دولار.وقالت الشركة في بيان لبورصة اليوم، أن المجلس وافق على استقالة محمد عثمان نائب الرئيس التنفيذي ومدير مكتب أبو ظبي، وإلغاء صلاحياته الإدارية والتنفيذية وكافة توقيعاته المعمول بها.ووافق المجلس على تقاعد أشرف أمين هلال المدير المالي لفرع الشركة بالإمارات وإلغاء صلاحياته الممنوحة له وصلاحيات التوقيع.ووافق المجلس على تعيين إيهاب جنيد مدير مكتب شركة ماريدايف أبو ظبي، وتعيين عمرو عبد اللطيف مدير مالي لفرع الشركة في أبو ظبي.كانت ماريديف، أعلنت إنها تقلت عرض شراء ملزمًا على أسهم شركة ماريدايف أوف شور بروجكتس التابعة من مجموعة السبيعي للاستثمار بقيمة 48 مليون دولار.وأشارت الشركة، إلى أن طريقة الدفع وتاريخ التنفيذ للصفقة سيتم الاتفاق عليه بعد الحصول على الموافقات من المساهمين والجهات التنظيمية.وحققت ماريديف، خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، خسائر خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي بقيمة 92.67 دولار خلال الفترة، مقابل صافي خسائر بلغ 22.225 مليون دولار بالفترة المقابلة من 2019.وارتفعت إيرادات النشاط خلال الفترة إلى 145.95 مليون دولار مقابل 105.55 مليون دولار بالفترة المقارنة من العام الماضي.