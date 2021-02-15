أكثر من 64 ألف إصابة جديدة بكورونا في أمريكا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 64 ألفا و194 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي أعداد الإصابات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 27 مليونا و639 ألفا و538 حالة.وذكت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين، أنه تم تسجيل 1084حالة وفاة متأثرة بالفيروس، ليصل إجمالي أعداد الوفيات إلى 485 ألفا و332 حالة.يذكر أنه جرى توزيع 70 مليونا و57 ألفا و800 جرعة لقاح ضد الفيروس بجميع أنحاء الولايات المتحدة، كما جرى إعطاء 52 مليونا و884 ألفا و356 جرعة للمستهدفين، وفقا لما أفادت به المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.