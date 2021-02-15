مساهم يخفض حصته في أسهم رأسمال «العبوات الطبية» إلى 3.12%

قالت شركة "تايكون" للوساطة في الأوراق المالية، إن المساهم مصطفى عبدالحميد معوض محمد، قام بخفض حصته في شركة العبوات الطبية إلى 3.12%.وأضافت الشركة، في بيان للبورصة اليوم الإثنين، أن مصطفى عبدالحميد قام ببيع 7 ملايين سهم من العبوات الطبية لتنخفض حصته في الشركة من 5.01% إلى 3.12%.وأوضحت أن القيمة الاجمالية للصفقة بلغت 7.23 مليون جنيه بمتوسط سعر بيع 1.03 جنيه للسهم.وحققت الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، أرباحًا بلغت 4.72 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 6.1 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019.وارتفعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 29.8 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 21.8 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019.