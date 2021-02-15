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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ارتفاع أعداد المشتغلين لـ27.7 مليون.. والزراعة والصيد الأعلى جذبا للعمالة

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:46 ص
الإحصاء،
الإحصاء،
أميرة ممدوح
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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع عدد المشتغلين إلى 27.799 مليون فرد خلال الربع الرابع من عام 2020 بينما كان 26.110 مليون فرد في الربع السابق بنسبة ارتفاع 6.5٪ وقد بلغ عدد المشتغلين فى الحضر 11.664 مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين فى الريف 16.135 مليون مشتغل.

وأرجع الإحصاء سبب ذلك الارتفاع إلى عودة الحياة لطبيعتها مرة أخرى بعد إنهاء قرارات الإغلاق والحظر الجزئى المتعلقة بفيروس كورونا وعودة تشغيل المصانع والمشروعات بكامل طاقتها فى خلال تلك الفترة.

وبلغ عدد المشتغلين بأجر نقدي 19.595 مليون مشتغل ( 16.695 مليون ذكور، 2.900 مليون إناث) بنسبة 70.5٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 73.5٪ فى الربع السابق، مقابل 70% فى الربع المماثل من العام السابق.

فيما بلغ عدد المشتغلين أصحـاب الأعمال 2.012 مليون مشتغل ( 1.930 مليون مشتغل من الذكور، 82 ألف مشتغلة من الإناث) بنسبة 7.2٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 9.9٪ فى الربع السابق، مقابل 10.7% فى الربع المماثل من العام السابق.

وَبلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد 4.576 مليون مشتغل ( 4.030 مليون مشتغل من الذكور، 546 ألف مشتغلة من الإناث)، بنسبة 16.5٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 11.9٪ فى الربع السابق مقابل 12.5% فى الربع المماثل من العام السابق.

كما بلغ عدد المشتغلين المساهمون في أعمال - مشروعات ( داخل الأسرة ) بدون أجر 1.617 مليون مشتغل (661 ألف مشتغل من الذكور، 956 ألف مشتغلة من الإناث) بنسبة 5.8٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 4.6٪ فى الربع السابق مقابل 6.8 %فى الربع المماثل من العام السابق.

وسجل معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي 43.5٪ من جملة السكان (15 سنة فأكثر) خلال الربع الحالى، بينما كان 41.1٪ خلال الربع الثالث من عام 2020 مقابل 43.1٪ في الربع المماثل من العام السابق.

وسجلت الفئة العمرية (40 - 49 سنة) أعلى معدلات المساهمة فى النشاط الإقتصادى حيث بلغت 61.2٪.

وفيما يخص التوزيع النسبى للمشتغلين طبقا ًلأهم الأنشطة الإقتصادية خلال الربع الرابع لعام 2020 حقق نشاط الزراعة وصيد الأسماك أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين فى الأنشطة الإقتصادية حيث بلغ عدد المشتغلين فى هذا النشـاط 5.716 مليون مشتغل (4.752 مليون من الذكور، 964 ألف من الإناث) بنسبة 20.6٪ من إجمالي المشتغلين محتلًا المركز الأول ضمن الأنشطة الإقتصادية.

وبلغ عدد المشتغلين فى نشاط تجارة الجملة والتجزئة 4.351 مليون مشتغل(3.631 مليون من الذكور، 720 ألف من الإناث) بنسبة 15.7٪ من إجمالي المشتغلين.

كما بلغ عدد المشتغلين في التشييد والبناء 3.686 مليون مشتغل (3.665 مليون من الذكور، 21 ألف من الإناث) بنسبة 13.3٪ من إجمالي المشتغلين.

كما بلغ عدد المشتغلين في نشاط الصناعات التحويلية 3.562 مليون مشتغل (3.239 مليون من الذكور، 324 ألف من الإناث) بنسبة 12.8٪ من إجمالي المشتغلين.

وقدر عدد المشتغلين فى نشاط النقل والتخزين 2.336 مليون مشتغل (2.315 مليون من الذكور، 21 ألف من الإناث) بنسبة 8.4٪ من إجمالي المشتغلين.

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