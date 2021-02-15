77 مليار دولار حجم سوق الإعلان على الإنترنت بالصين خلال 2020

توسع حجم سوق الإعلان على شبكة الإنترنت بالصين ليصل إلى نحو 500 مليار يوان (حوالي 77 مليار دولار) خلال عام 2020، بزيادة 14% على أساس سنوي.وذكر المركز الصيني لمعلومات شبكة الإنترنت في أحدث تقرير إحصائي صدر اليوم حول تطور الإنترنت - أن الإعلان على الإنترنت عبر الهواتف المحمولة احتل النسبة الأكبر بحصة سوقية بلغت 85% العام الماضي، ارتفاعا من الرقم المسجل بنسبة 70% في عام 2018.وأشار التقرير إلى أن المستهلكين ذوي الرأي الرئيسي، أو أولئك الذين يمكنهم التأثير على أصدقائهم ومعجبيهم وتوليد سلوك استهلاكي، يعيدون بناء سلسلة اتصالات التسويق عبر الإنترنت ويعززون الإعلانات.وأضاف التقرير أن منصات الشبكات الاجتماعية في الصين أصبحت الآن موطنا لعدد كبير من المستهلكين ذوي الرأي الرئيسي الذين جذبوا عملاء من مختلف العلامات التجارية وشهدوا ظهور قيمة إعلاناتهم الخاصة تدريجيا.