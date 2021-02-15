«الهواري»: الوثيقة الدستورية تحدد الأحكام الموضوعية المنظمة لعمل البرلمان

قالت الدكتورة عبلة الهوارى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن الوثيقة الدستورية تحدد الأحكام الموضوعية المنظمة لعمل البرلمان، كما أن اللوائح الداخلية تضع الإجراءات البرلمانية المتبعة لوضع هذه الأحكام الموضوعية موضع التطبيق السليم.وأشارت الهوارى فى بيان صحفى اليوم، إلى أنها ستوافق على لائحة مجلس الشيوخ لعدة أسباب تتمثل فى أن لائحة مجلس الشيوخ تتفق وتتماشى مع التعديلات الدستورية لعام 2019، كما انها تتماشى مع قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020.وأكدت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أنها حينما قرأت لائحة مجلس الشيوخ وبنودها وجدت أنها ملمة بالتقاليد والسوابق البرلمانية المصرية، كما أن أحكام اللائحة ملتزمة باختصاصات وحقوق الأعضاء، مشيرة إلى أن لائحة مجلس الشيوخ تتكون من 292 مادة.ويناقش مجلس النواب في جلساته الأسبوع الجارى، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وذلك بعد أن حسمت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، الموافقة عليه بشكل نهائى.