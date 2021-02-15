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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الهواري»: الوثيقة الدستورية تحدد الأحكام الموضوعية المنظمة لعمل البرلمان

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:45 ص
الدكتورة عبلة الهوارى
الدكتورة عبلة الهوارى
أشرف لاشين
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قالت الدكتورة عبلة الهوارى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن الوثيقة الدستورية تحدد الأحكام الموضوعية المنظمة لعمل البرلمان، كما أن اللوائح الداخلية تضع الإجراءات البرلمانية المتبعة لوضع هذه الأحكام الموضوعية موضع التطبيق السليم.

وأشارت الهوارى فى بيان صحفى اليوم، إلى أنها ستوافق على لائحة مجلس الشيوخ لعدة أسباب تتمثل فى أن لائحة مجلس الشيوخ تتفق وتتماشى مع التعديلات الدستورية لعام 2019، كما انها تتماشى مع قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020.

وأكدت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أنها حينما قرأت لائحة مجلس الشيوخ وبنودها وجدت أنها ملمة بالتقاليد والسوابق البرلمانية المصرية، كما أن أحكام اللائحة ملتزمة باختصاصات وحقوق الأعضاء، مشيرة إلى أن لائحة مجلس الشيوخ تتكون من 292 مادة.

ويناقش مجلس النواب في جلساته الأسبوع الجارى، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وذلك بعد أن حسمت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، الموافقة عليه بشكل نهائى.

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