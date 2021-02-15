حبس 4 رجال شرطة مزيفين سرقوا طلابا بالجامعة الأمريكية بالتجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة اليوم الاثنين، بحبس 4 متهمين، لقيامهم بانتحال صفة رجال شرطة، وسرقوا مبالغ مالية من طالب وطالبة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات.و تلقى قسم التجمع الأول، بلاغا من طالبة وطالب بالجامعة بسرقتهم والتعدي عليهم من أشخاص، بتكثيف الجهود الأمنية، تم القبض على "أ. م. ٱ" 23 سنة، مشرف أمن، و"م. ع. م" 38 سنة، مشرف أمن، وبحوزته طبنجة صوت وعدد ثلاث طلقات، و"ح. ز. ح" 44 سنة، و"أ. ر. إ" 26 سنة، سائق.وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأن السيارة ملك المتهم الأخير وهي السيارة التي تقوم بتوصيل الأمن الإداري بـ "الكمباوند" إلى السكن الخاص بالموظفين، وتم ضبط مبلغ مالي 500 جنيه، وكذلك سيارة ميكروباص، وتم ضبط المتهمين والمضبوطات، ويجري اتخاذ كافة التدابير القانونية.