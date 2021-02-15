ضبط 12773 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة

ضبطت الأجهزة الأمنية 12773 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 12675 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 98 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتم ضبط 195 قضية في مجال منع تداول الشيشة، وتحرير 536 مخالفة وضبط 1311 شيشة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.و يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقيةجارى استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.