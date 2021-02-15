تجديد حبس عاطل يتاجر بمخدر الحشيش في الإسكندرية

قررت محكمة جنح محرم بك بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 100 طربة لمخدر الحشيش، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.وكان اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطار يفيد بتمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عقب تقنين الإجراءات، من ضبط عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك، عقب حيازته كمية من مخدر الحشيش.وبتفتيشه عثر بحوزته علي 100 طربة من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول، وذلك حال تواجده بالقرب من مسكنه.وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 700 ألف جنيه تقريبًا، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.