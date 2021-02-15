ارتفاع خسائر «شيني» للخزف والصيني بنسبة 66% خلال النصف الأول

أظهرت القوائم المالية لشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني «شيني»، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، ارتفاع خسائرها خلال النصف الأول من 2020-2021، بنسبة 66.2 بالمائة على أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بيان لبورصة اليوم، أنها حققت خسائر بلغت 21.92 مليون جنيه في الستة أشهر المنتهية في ديسمبر 2020، مقابل خسائر بقيمة 13.19 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.وتراجعت إيرادات نشاط الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلى 111.99 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 160.09 مليون جنيه في النصف المقارن من العام المالي الماضي.يشار إلى أن الشركة سجلت صافي خسائر بلغ 11.57 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 8.98 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.