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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

قتله نجار وسائق في مشاجرة.. التصريح بدفن جثة قتيل البدرشين

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:39 ص
متهم
متهم
ندى حمدي
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بندب الطب الشرعي لتشريح جثة كهربائي لقي مصرعه طعنا على يد نجار في مشاجرة تدخل فيها المجني عليه والمتهم كلاهما لمناصرة أحد أقاربه، وإعداد تقرير بالإصابات التي لحقت به، كما صرحت بدفن الجثة، وطلب تحريات حول الحادث لكشف ملابساته.

كان تلقى رئيس مباحث قسم شرطة البدرشين، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد نشوب مشاجرة ووقوع قتيل بدائرة القسم؛ وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث؛ وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول كهربائي يدعي " ك. ع"توفي إثر إصابته بجرح طعني"؛ ونجل خاله، وطرف ثان يدعي " م. أ" نجار مسلح؛ وأحد أقاربه يعمل سائق توك توك ؛ ويدعي "ح. ف" على إثر حدوث مشادة كلامية بسبب رفض الثاني من الطرف الأول استقلال الدراجة النارية ملك الثاني من الطرف الثاني؛ وتدخل الكهربائي والنجار كلاهما لمناصرة ذوية؛ وأثناء ذلك استل النجار سلاح أبيض "مطواه" من طيات ملابسه وسدد للكهربائي طعنة نافذة فأرداه قتيلا ولاذ بالفرار.

وبإعداد الأكمنة اللازمة امكن ضبط المتهمين "نجار مسلح؛ سائق التوك توك" وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم بإرشادهما على السلاح المستخدم؛ وتم تحرير محضر بالواقعة.

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