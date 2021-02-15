مبادرة «مظلة» تنفذ 6 أسقف خشبية وتوزع 26 مشمعا بلاستيكيا

أعلن محمد سعيد تمساح، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشجرة للتنمية والفن بشمال سيناء، عن مبادرة «مظلة»، لتنفيذ مشروع أسقف المنازل لحماية المواطنين من الأمطار والبرد، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة».وأوضح محمد سعيد تمساح، أنه تم تنفيذ المبادرة في مدينة العريش للأسر الأولي بالرعاية والفقيرة بتقديم الدعم من خلال تنفيذ أسقف من خشب للمنازل، أو حماية المنازل من الأمطار، وتقلبات الطقس بتقديم مشمعات بلاستيك وبطاطين.وأضاف تمساح أنه تم تنفيذ 6 أسقف خشبية وتوزيع 26 مشمعا بلاستيكيا على المستحقين في مناطق: السمران، الصفا، عزبة أبوعلى بالمساعيد، الريسة، أبي صقل.