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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

موعد تسكين الطلبة بجامعة بورسعيد

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:36 ص
جامعة بورسعيد
جامعة بورسعيد
بورسعيد:شيماء رشاد
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قال الدكتور جلال سالم، نائب رئيس جامعة بورسعيد لشئون التعليم والطلاب، اليوم الاثنين، إنه سيجرى تأجيل تسكين الطلاب بالمدينة الجامعية الذي كان مقرر له يوم 17 فبراير الجاري، وذلك لحين استئناف الدراسة بالميعاد الجديد المحدد لها يوم 27 فبراير.

وأشار "سالم"، خلال متابعته الاستعدادات النهائية لاستكمال الدراسة، إلى أنه جرى عمل صيانة شاملة للمدينة الجامعية، وافتتاح مخبز آلي بمدينة العبد الجامعية لتجهيز الخبز الطازج للطلاب المقمين بها، بالتوازي مع إجراءات التطهير والتعقيم.

وأكد أنه وفقًا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أيمن أبراهيم، رئيس الجامعة، سيجرى تخفيف الكثافة الطلابية في الغرفة الواحدة مع مراعاة التباعد الاجتماعي، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لجائحة كورونا.

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