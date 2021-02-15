«المعلمين»: صرف معاشات الأعضاء اليوم

أعلنت النقابة العامة للمهن التعليمية صرف دفعة المعاشات المقررة للأعضاء، اليوم الاثنين، وتوافرها في ماكينات الصراف الآلي.وشددت النقابة العامة، على جميع فرعيات المعلمين واللجان النقابية، ضرورة متابعة إجراءات صرف المعاشات، والتواصل مع النقابة العامة في حالة وجود أية معوقات تطرأ أثناء عملية الصرف، وتقديم كل المساعدة للمعلمين المستحقين والإجابة على استفساراتهم.ويبلغ عدد المستحقين لمعاش نقابة المعلمين 259 ألفا و859 مستحقا، بخلاف الورثة الذى يتجاوز عددهم 200 ألف.وأوضحت النقابة العامة للمعلمين، أنها تبذل جهود كبيرة لتوفير 135 مليون جنيه فى دفعة المعاش الواحدة كل 3 أشهر للأعضاء والورثة، والمنتظمة فى صرفها منذ يونيو 2014 حتى الآن.كما أعلنت نقابة المعلمين صرف الميزة التأمينية لـ 1560 معلما خرجوا للمعاش، واستلم المعلمين مستحقاتهم المالية خلال الأيام القليلة الماضية بواقع 25 ألف جنيه لكل مستحق.