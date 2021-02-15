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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

آراب ويكلي: تحسن علاقات أمريكا وتركيا مستبعد لخلاف بايدن وأردوغان

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:35 ص
بايدن وأردوغان
بايدن وأردوغان
أمينة ذكى
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قالت صحيفة آراب ويكلي البريطانية، أن هناك العديد من الدلائل التي تشير إلى أن العلاقات التركية الأمريكية في مرحلة حرجة وصعبة للغاية، مستبعدة حدوث تقارب بين الرئيسين أردوغان وبايدن، وتابعت أن جو بايدن افتتح رئاسته من خلال اتخاذ موقف أكثر تشددًا فيما يتعلق بتركيا.

ويتوقع المحللون مسارًا صعبًا بين الحلفاء المضطربين حيث تتباعد مصالحهم بشكل متزايد، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مثله مثل العديد من القادة الذين استمالوا دونالد ترامب سلف بايدن، ولكنه تلقى إهمالا كبيرا من بايدن، الذي وصفه بأنه مستبد ووعد بتمكين المعارضة.

ولم يتصل بايدن بأردوغان، ووبخت الإدارة الجديدة تركيا على الفور، وحثت على الإفراج عن زعيم المجتمع المدني البارز عثمان كافالا.

- الخلافات الأمريكية التركية

ورصدت الصحيفة أبرز المشاكل بين الادراتين وكا ن على رأسها شراء أردوغان بتحد نظام الصواريخ الروسي S-400 المتطور، متجاهلًا التحذيرات من أنه يعرض دوره في حلف الناتو للخطر، مما دفع ترامب إلى فرض عقوبات ضيقة على صناعة الدفاع التركية في مواجهة الغضب في الكونجرس الأمريكي.

وستبدأ محكمة في نيويورك في مايو محاكمة بنك خلق الذي تديره الدولة في تركيا، بشأن مزاعم بالتهرب من العقوبات المفروضة على إيران، مما قد يلحق ضربة اقتصادية كبيرة بتركيا.

و قال ستيفن كوك، الزميل البارز في مجلس العلاقات الخارجية: "يمكن أن تتحسن العلاقات للأفضل، لكنني أعتقد أنه سيتعين على الناس التخفيف من توقعاتهم، تركيا والولايات المتحدة لديهما مصالح مختلفة ويمكن للبلدين العمل معًا في بعض القضايا، لكن لم يعد هناك ما يربط بينهما ".

فيما قالت جونول تول، مديرة برنامج تركيا في معهد الشرق الأوسط ومقره واشنطن، "إن صواريخ إس -400 شكلت مشكلة معقدة بشكل خاص لان أردوغان بات يتحدث عن الصفقة وكأنها تعزز القومية التركية، يأتي هذا في الوقت الذي يتعرض فيه أردوغان لضغوط بسبب الاقتصاد المتعثر، ولديه مصلحة في تجنب المزيد من العقوبات الأمريكية واسعة النطاق إذا تحرك أكثر بشأن أنظمة إس -400، مضيفة أعتقد أنه يدرك أنه معزول للغاية في المنطقة وأن خطابه المعادي للغرب والولايات المتحدة لا يعمل لصالحه".

و بعد أن تولى بايدن منصبه، اقترحت تركيا حلًا وسطًا لا تشغل فيه صواريخ إس -400 بالكامل، لكن وزارة الخارجية أصرت على أن حليفها لن يحتفظ بالنظام الذي يخشى الناتو من أنه سيساعد روسيا على صقل قدرتها على إسقاطها.

فيما قالت مجموعة أوراسيا في تحليللها، أن كلًا من تركيا والولايات المتحدة لهما مصلحة في تحسين العلاقات، لكنهما يضعان احتمالًا بنسبة 60% لانهيار المحادثات في النصف الثاني من عام 2021، على الأرجح بسبب نظام إس 400 أو سوريا.

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