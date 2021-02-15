برلماني يطالب بإنشاء تطبيق إلكتروني يعرف بالمزارات السياحية
الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:35 ص
منى هيبهطباعة
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مصر تخطو خطوات غير مسبوقة في رفع كفاءة أداء جميع الوزارات والمؤسسات بالدولة، وذلك من خلال البدء في ميكنتها والاعتماد على النظام الإلكتروني في تحسين الخدمات المقدمة، مشيرًا إلي أن خطوة إنشاء تطبيق إلكتروني «أبلكيشن» خاص بتعريف المزارات والمعالم السياحية بمصر للسائحين، هي نوع من التسويق والترويج لاستقطاب الوافدين من شتى بلدان العالم، وذلك باعتبار مصر من أهم المقاصد السياحية بالعالم.
وأضاف «محسب»، في بيان له اليوم، أن الدعاية والتسويق تلعب دورًا قويًا في تنشيط حركة السياحة سواء كانت تتمثل في المبادرات أو عبر وسائل الإعلام المرئية، لكن بالوقت الراهن احتلت مواقع التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا» مكانة واهتمامًا كبير لدى الأفراد مما يدفعنا إلى دمج التكنولوجيا الحديثة وتسخيرها لخدمة القطاع السياحي.
وطالب عضو مجلس النواب، بعمل خريطة إلكترونية ذات طابع سياحي وأثري تختص بترويج المعالم السياحية لمصر وتسهم في منح الوافدين كافة الإجابة عن تساؤلاتهم بشأن الزيارات السياحة ونبذه عن تاريخ كل مقصد سياحي، لافتًا إلى أن القطاع السياحي يعد من المصادر الهامة في زيادة الدخل القومي ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتنمية الاقتصادية، وذلك لما يوفره من عملة صعبة من شأنها إيجاد مخزون كافٍ من الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وأضاف «محسب»، في بيان له اليوم، أن الدعاية والتسويق تلعب دورًا قويًا في تنشيط حركة السياحة سواء كانت تتمثل في المبادرات أو عبر وسائل الإعلام المرئية، لكن بالوقت الراهن احتلت مواقع التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا» مكانة واهتمامًا كبير لدى الأفراد مما يدفعنا إلى دمج التكنولوجيا الحديثة وتسخيرها لخدمة القطاع السياحي.
وطالب عضو مجلس النواب، بعمل خريطة إلكترونية ذات طابع سياحي وأثري تختص بترويج المعالم السياحية لمصر وتسهم في منح الوافدين كافة الإجابة عن تساؤلاتهم بشأن الزيارات السياحة ونبذه عن تاريخ كل مقصد سياحي، لافتًا إلى أن القطاع السياحي يعد من المصادر الهامة في زيادة الدخل القومي ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتنمية الاقتصادية، وذلك لما يوفره من عملة صعبة من شأنها إيجاد مخزون كافٍ من الاحتياطي النقدي الأجنبي.