برلماني يطالب بإنشاء تطبيق إلكتروني يعرف بالمزارات السياحية

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مصر تخطو خطوات غير مسبوقة في رفع كفاءة أداء جميع الوزارات والمؤسسات بالدولة، وذلك من خلال البدء في ميكنتها والاعتماد على النظام الإلكتروني في تحسين الخدمات المقدمة، مشيرًا إلي أن خطوة إنشاء تطبيق إلكتروني «أبلكيشن» خاص بتعريف المزارات والمعالم السياحية بمصر للسائحين، هي نوع من التسويق والترويج لاستقطاب الوافدين من شتى بلدان العالم، وذلك باعتبار مصر من أهم المقاصد السياحية بالعالم.وأضاف «محسب»، في بيان له اليوم، أن الدعاية والتسويق تلعب دورًا قويًا في تنشيط حركة السياحة سواء كانت تتمثل في المبادرات أو عبر وسائل الإعلام المرئية، لكن بالوقت الراهن احتلت مواقع التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا» مكانة واهتمامًا كبير لدى الأفراد مما يدفعنا إلى دمج التكنولوجيا الحديثة وتسخيرها لخدمة القطاع السياحي.وطالب عضو مجلس النواب، بعمل خريطة إلكترونية ذات طابع سياحي وأثري تختص بترويج المعالم السياحية لمصر وتسهم في منح الوافدين كافة الإجابة عن تساؤلاتهم بشأن الزيارات السياحة ونبذه عن تاريخ كل مقصد سياحي، لافتًا إلى أن القطاع السياحي يعد من المصادر الهامة في زيادة الدخل القومي ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتنمية الاقتصادية، وذلك لما يوفره من عملة صعبة من شأنها إيجاد مخزون كافٍ من الاحتياطي النقدي الأجنبي.