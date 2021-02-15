انخفاض معدل البطالة إلى 7.2% خلال الربع الرابع من 2020

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل البطالة إلى 7.2% من إجمالي قوة العمل خلال الربع الرابع من عام 2020، مقابل 7.3% في الربع الثالث من عام 2020، بانخفاض قدره 0.1%، وبانخفاض قدره 0.8% عن الربع المماثل من العام السابق.ويرجع هذا الانخفاض إلى استمرار عوده الأنشطة اليومية المعتادة لطبيعتها، بعد إنهاء قرارات الإغلاق والحظر الجزئي التي اتخذتها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.وسجل تقدير حجم قـوة العمل 29.965 مليون فرد مقابل 28.171 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع مقدارها 6.4%، وقد بلغت قوة العمل فى الحضر 13.161 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 16.804 مليون فرد، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل للذكور24.577 مليون فرد بينما بلغت للإناث 5.388 مليون فرد.ويرجع سبب ذلك الارتفاع إلي زيادة أعداد المشتغلين خلال هذا الربع نتيجة إستمرار عودة الأنشطة الاقتصادية مرة أخرى بعد إنهاء قرار الحظر الجزئي الذى إتخذته الدولة للحد من جائحة كورونا.فيما سجل عدد المتعطلين 2.166 مليون متعطل بنسبة 7.2% من إجمالى قوة العمل (1.262 مليون ذكور، 904 ألاف إناث) مقابـل 2.061 مليون متعطل فى الربع الثالث 2020 بارتفاع قدره 105 ألاف متعطل بنسـبة 5.1%، وبانخفاض قـدره 163 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 7.0%.وبلغ مـعدل البـطالة بين الذكور 5.1% من إجمالي الذكور فى قوة العمل فى الربع الحالى، بينما كان 5.8% في الربع السابق مقابل 4.7% في الربع المماثل من العام السابق، فيما بلغ معدل البطالة بين الإناث 16.8% من إجمالى الإناث فى قوة العمل فى الربع الحالى، بينما كان 15.2% في الربع السابق مقابل 22.7% في الربع المماثل من العام السابق.وبلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15-29 سنة) 69.7% من إجمالي المتعطلين.وارتفع معدل البطالة في الحضر ليصل إلى 11.4% من إجمالي قوة العمل، بينما كان 10.9% فـي الربــع الثالث من عام 2020 مقابل 11.5% في الربع المماثل من العام السابق.بينما انخفض معدل البطالة في الريف ليصل إلى 4.0% من إجمالى قوة العمل فى الريف، بينما كان 4.5% فى الربع الثالث من عام 2020 مقابل 5.4% فى الربــع المماثل من العام السابق.وارتفعت نسبة المتعطلين من حملة (الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها) لتصل إلى 82.0% بينما كانت 78.9% فى الربع السابق من إجمــالـى المتعطلين.