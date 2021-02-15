إصابة سيدة في تصادم سيارتين بشمال سيناء

أصيبت سيدة بكدمات متفرقة بالجسد، في حادث تصادم سيارتين على طريق «العريش- القنطرة شرق» أمام حي المساعيد بشمال سيناء.تلقى اللواء أشرف ربيع، مدير أمن شمال سيناء، إخطارًا يفيد بورود إخطار من مرفق الإسعاف يتلقيه بلاغا بتصادم سياراتين على طريق «العريش- القنطرة شرق» أمام حي المساعيد، وعلى الفور انتقلت سيارات الاسعاف لمكان الحادث وتبين أن الحادث لتصادم سيارتين إحداهما ميكروباص والأخري نصف نقل أثناء سيرهما على طريق «العريش- القنطرة شرق» أمام حي المساعيد.أسفر الحادث عن إصابة سيدة بكدمات متفرقة بالجسد واشتباه كسر بالفك السفلى، وتم نقلها إلى مستشفي العريش العام لتلقي العلاج اللازم، وأخطرت الجهات المعنية بالحادث.