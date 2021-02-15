إصابة سيدة في تصادم سيارتين بشمال سيناء
الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:33 ص
الإسماعيلية - مصطفى ديابطباعة
أصيبت سيدة بكدمات متفرقة بالجسد، في حادث تصادم سيارتين على طريق «العريش- القنطرة شرق» أمام حي المساعيد بشمال سيناء.
تلقى اللواء أشرف ربيع، مدير أمن شمال سيناء، إخطارًا يفيد بورود إخطار من مرفق الإسعاف يتلقيه بلاغا بتصادم سياراتين على طريق «العريش- القنطرة شرق» أمام حي المساعيد، وعلى الفور انتقلت سيارات الاسعاف لمكان الحادث وتبين أن الحادث لتصادم سيارتين إحداهما ميكروباص والأخري نصف نقل أثناء سيرهما على طريق «العريش- القنطرة شرق» أمام حي المساعيد.
أسفر الحادث عن إصابة سيدة بكدمات متفرقة بالجسد واشتباه كسر بالفك السفلى، وتم نقلها إلى مستشفي العريش العام لتلقي العلاج اللازم، وأخطرت الجهات المعنية بالحادث.
تلقى اللواء أشرف ربيع، مدير أمن شمال سيناء، إخطارًا يفيد بورود إخطار من مرفق الإسعاف يتلقيه بلاغا بتصادم سياراتين على طريق «العريش- القنطرة شرق» أمام حي المساعيد، وعلى الفور انتقلت سيارات الاسعاف لمكان الحادث وتبين أن الحادث لتصادم سيارتين إحداهما ميكروباص والأخري نصف نقل أثناء سيرهما على طريق «العريش- القنطرة شرق» أمام حي المساعيد.
أسفر الحادث عن إصابة سيدة بكدمات متفرقة بالجسد واشتباه كسر بالفك السفلى، وتم نقلها إلى مستشفي العريش العام لتلقي العلاج اللازم، وأخطرت الجهات المعنية بالحادث.