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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

رائد العشيرة المحمدية يشكر داعميه ومهنئيه باختياره شيخا للطريقة

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:32 ص
الدين جمال الدين
الدين جمال الدين
كتب : عمرو رشدى
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توجه السيد زكي الدين جمال الدين محمد زكي الدين إبراهيم، رائد العشيرة الجديد بالشكر لكل من هنأه بتوليه منصب شيخ الطريقة المحمدية الشاذلية، مؤكدًا على محبته للجميع وشكره لكل الشخصيات الصوفية، والدينية، والسياسية، والعامة، التي قدمت له التهنئة سواء عبر الهاتف أو بإرسال البرقيات أو بنشر التهنئة عبر صفحات الجرائد أو المواقع الإلكترونية.

وأكد رائد العشيرة الجديد، إنه يتقدم بالشكر لأعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية، وعلى رأسهم الدكتور عبدالهادي القصبي، شيخ مشايخ الصوفية ورئيس المجلس الأعلى للصوفية بمصر، على الدور الكبير الذي قام به من أجل استتباب الأوضاع داخل جماعة العشيرة والطريقة المحمدية الشاذلية وهذا إن دل فيدل على خوف وحرص شيخ الصوفية في مصر على جميع الطرق، لأن ذلك كان من شأنه إحداث خلال في البيت الصوفي، ولكن قدرة الله كانت فوق كل شيء.

كما تقدم بالشكر للدكتور محمود أبو الفيض، رئيس اللجنة القانونية للطرق الصوفية، لدوره الكبير منذ بداية الأزمة حيث كان يتواصل بالجميع لحل المشكلة التي كانت قائمة، والحمد لله أراد الله للعشيرة أن تستتب فيها الأمور على أيدي رجال مخلصين فضلاء هم أعضاء المجلس الصوفي الموقر وفي مقدمتهم الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس اللجنة العلمية بالطرق الصوفية وعضو المجلس الأعلى للصوفية، والدكتور علاء الدين أبو العزائم، شيخ الطريقة العزمية وعضو المجلس الأعلى للصوفية، والدكتور محمد أبو هاشم، شيخ الطريقة الهاشمية وعضو المجلس الأعلى للصوفية، والشيخ سالم الجازولي، شيخ الطريقة الجازولية عضو المجلس الأعلى للصوفية، والشيخ سامح المرزوقي، شيخ الطريقة المدنية الشاذلية وعضو المجلس الأعلى الصوفية، والشيخ عمرو العفيفي، شيخ الطريقة العفيفية وعضو الأعلى للصوفية، والشيخ مختار الدسوقي، شيخ الطريقة الدسوقية وعضو المجلس الأعلى الذي توفي خلال الفترة الماضية.

وتقدم "إبراهيم" بالشكر إلى العميد أشرف وهبي القيادي بجماعة العشيرة والطريقة المحمدية، حفيد مؤسس الطريقة الشاذلية الذي كان مرشحاَ لتولي منصب شيخ الطريقة المحمدية، وذلك لدوره المحوري والملموس في الاستجابة لقرارات المجلس الأعلى للصوفية وتفهمه للموقف بالكامل.

وكذلك تقدم رائد العشيرة بالشكر إلى قيادات العشيرة التي ظهرت منذ اليوم الأول للأزمة وسعت لإيجاد حلول للحفاظ على استقرار قوام العشيرة، وفي مقدمتهم الدكتور صلاح حامد، والدكتور إبراهيم مجدي، حسين، والأستاذ محمد جلال، والشيخ محيي الإسناوي، والدكتور صلاح درغام.

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