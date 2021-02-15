حبس عاطل بتهمة الاتجار في الحشيش بالجيزة

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الإثنين، بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه ببمارسة نشاطه الإجرامي والاتجار في المواد المخدرة، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاط المتهم.كانت معلومات قد وردت لضباط مباحث قسم شرطة الجيزة، تفيد قيام " أ. ف" عاطل وسبق اتهامه في عدة قضايا أخرى، بالإتجار في المواد المخدرة "حشيش" متخذا من مسكنه مسرحا لمزاولة نشاطه، وبعمل التحريات تبين صحة ما جاء من معلومات، بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، بمنطقة المنيب وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازتها المواد المخدرة لاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة.