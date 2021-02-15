محافـظ المنوفية: غلق 5 مخابز بلدية لمخالفتها الاشتراطات

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، على غلق 4 مخابز بلدية بمركز تلا وناحية كفر الفرعونية ومحلة سبك بمركز أشمون ثلاثة أشهر لوجود عجز في المخزون الاستراتيجي من الدقيق البلدي ومخالفتهم التوجيه الوزاري رقم (15) لسنة 2020 الذي يلزم صاحب المخبز الاحتفاظ بالرصيد الاستراتيجي من الدقيق البلدي قدره حصة يومان.كما وافق المحافظ على غلق مخبز بناحية كوم الضبع بمركز الباجور لمدة ثلاث أشهر لتكرار المخالفة وإنتاجه خبز بلدي ناقص الوزن ومخالفته التوجيه الوزاري رقم 30 لسنة 2020.جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبمرور اللجنة المشكلة من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية للتفتيش على المخابز البلدية لمتابعة سير العمل بنطاق المحافظة.وشدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز والأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار ومعاقبة المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.