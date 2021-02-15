نجار يهدد بالانتحار قفزا من برج الإسعاف بالعريش

في واقعة مثيرة للجدل، صعد أحد المواطنين في مدينة العريش، لبرج مرفق الإسعاف، مهددًا بالقاء نفسه والانتحار، على طريقة فيلم أبوالعربي، بسبب تضرره من مركز ومدينة العريش.فيما انتقلت على الفور الأجهزة التنفيذية والأمنية لمكانه في محاولة لإقناعه بالعدول عن القرار، والهبوط من البرج.وقال أحد شهود العيان، إن المواطن يقيم في حي عاطف السادات بالعريش ويعمل نجار مسلح، وهدد بالانتحار بسبب تضرره من مجلس مدينة العريش.