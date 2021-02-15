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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

كواليس قتل شاب لنجل عمه بالمعصرة.. اختلفوا على الميراث

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:29 ص
جثة
جثة
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تجري نيابة حوادث جنوب القاهرة تحقيقات موسعة في قتل شاب لنجل عمه بالمعصرة بسبب خلافات عائلية، وقررت حبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

كما قررت النيابة العامة بالتصريح بدفن الجثة، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية للنيابة العامة أن سبب الواقعة خلافات الميراث، وأن المتهم تشاجر مع المجني عليه منذ ١٠ أيام بسبب خلافات مالية بينهما، موضحة أن المتهم قام بطعن المجني عليه طعنة نافذة في صدرة أودت به في الحال.

البداية عندما تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغا من الأهالي بشارع الرشاح عزبة خليل المعصرة، مفاده قيام شاب بقتل نجل عمه، وبالانتقال والفحص عثر على جثة المدعو "م.أ"، مصاب بطعنة نافذة.

وبعمل التحريات تبين وجود خلافات بين المتهم والضحية منذ 10 أيام، وتطورت لمشاجرة قام على إثرها الجاني بقتل الضحية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات والتي بدورها أمرت بما سبق.

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