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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة يونانية تسخر من أردوغان.. يساوي نفسه ببوتين وبايدن وميركل

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:26 ص
أردوغان
أردوغان
أمينة ذكى
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قالت صحيفة كاثمريني اليونانية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يحاول مد النفوذ التركي عبر أوروبا ولكنه لن يفلح في هذا الأمر، داعية المجتمع الأوربي للتعاون لردعه.

وقالت الصحيفة أن أردوغان وكأنه يشعر بالغيرة من الجارة اليونان، لأنها وأن كانت في السابق جزءا من الإمبراطورية العثمانية فقد حققت نموا كبيرا ودخلت الاتحاد الأوروبي وباتت جزءا من الغرب، وهو أمر لطالما حلمت به تركيا وهو دخول الاتحاد الأوروبي، وتابعت لقد عاشت تركيا دائمًا مع نظريات المؤامرة الخاصة بها وشياطينها، ولهذا فهي تحاول تقسيم شرق المتوسط.

وقالت الصحيفة أن أردوغان ينظر لنفسه على مسااوي ومكافئ للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ولكن هذا بالطبع أمر خاطئ تماما.

وناشدت الصحيفة بضرورة عودة اليونانيين الذين انتقلوا إلى الخارج، وطالبت المواطنين الأوروبيين الآخرين بالاستثمار في اليونان حتى تنمو قدرة اليونان المادية، ومن ثم تنمو القدرة الدفاعية حتى تضاعف قوتها لردع أردوغان.

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