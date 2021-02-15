6 قتلى في القصف الإسرائيلي على سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الصواريخ الإسرائيلية استهدفت فجر اليوم الاثنين، مقرات تابعة للفرقة الرابعة في الجبال المحيطة بطريق دمشق بيروت والمعروف باسم طريق بيروت القديم.وتتواجد في تلك المنطقة مستودعات للأسلحة وصواريخ تابعة للإيرانيين، كما جرى استهداف الفرقة الأولى التابعة للجيش السوري ومحيطها في منطقة الكسوة، بالإضافة لاستهداف مواقع أخرى غرب وجنوب غرب العاصمة دمشق.وأشارت المصادر إلى أن القصف الإسرائيلي استمر لنحو نصف ساعة.من جانبها، تصدت دفاعات الجيش السوري الجوية لعدد لا بأس به من الصواريخ إلا أن قسم منها وصل أهدافه، وخلف خسائر مادية من حيث تدمير مستودعات صواريخ وأسلحة، بالإضافة لخسائر بشرية.كما أسفر القصف عن مقتل 6 أشخاص إلى الآن من جنسيات غير سورية، 4 منهم قتلوا في قصف المستودعات على طريق بيروت القديم، واثنين قتلا بالقصف الذي طال الفرقة الأولى ومحيطها.