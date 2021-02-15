ارتفاع أرباح «الدولية للمحاصيل الزراعية» بنسبة 122%

أظهرت القوائم المالية لشركة الدولية للمحاصيل الزراعية، ارتفاع أرباحها خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 122%، على أساس سنوي.وأضافت الشركة في بيان لبورصة، اليوم، أن الشركة حققت صافي ربح خلال الفترة بلغ 15.99 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 7.21 مليون جنيه، خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.وارتفع صافي المبيعات خلال النصف الأول من العام المالي إلى 261.47 مليون جنيه، مقابل 210.292 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق له.وحققت الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، صافي خسارة بلغ 5.19 مليون جنيه، منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 5.39 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.وارتفعت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي الجاري لتسجل نحو 88.18 مليون جنيه، بنهاية سبتمبر، مقابل 87.35 مليون جنيه، خلال نفس الفترة من العام الماضي.