النواب الليبي: يمكن إجراء الانتخابات المقبلة على أساس الإعلان الدستوري

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إنه يمكن الاستناد إلى الإعلان الدستوري من أجل عقد الانتخابات الليبية العامة المقبلة، إضافة إلى قرار النواب في عام 2014 بانتخاب رئيس الدولة مباشرة من الشعب.وأوضح صالح وفقا لما أوردته بوابة "الوسط" الليبية اليوم الإثنين، أنه كان يرى تكليف لجنة مختصة لإعداد الدستور وعرضه للاستفتاء، لكن الوقت لا يسمح حتى عقد الانتخاب في 24 ديسمبر، مشيرا إلى أن المجلس قام بعمل مميز فيما يخص تقسيم ليبيا إلى ثلاث دوائر (طرابلس وبرقة وفزان)، على أن تحصل كل دائرة على نسبة (50+1) حتى يقبل الدستور.