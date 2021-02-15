ارتفاع إصابات كورونا في سنغافورة لـ 59 ألفا و809

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية ارتفاع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس كورونا في البلاد إلى 59 ألفًا و809 حالات بعد تسجيل 9 إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة حسبما نقلت صحيفة (توداي أونلاين) السنغافورية اليوم الإثنين، أن جميع الإصابات الجديدة وافدة من الخارج تم اكتشافها في الحجر الصحي عند وصولهم والبقية من المجتمع المحلي، مضيفة أنها تُسجل حالات وفاة جديدة؛ ليظل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس 29 وفاة بينما تعافى 59 ألفًا و621 حالة.