«الإسكندرية للاستثمارات» تتلقى عرضًا للاستحواذ على أسهمها

قالت شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، إنها تلقت عرض شراء من تحالف مستثمرين يقوده أحمد السبع وشركة ويز للاستشارات المالية والمستثمر السعودي مصطفى الحميدان.وأضافت الشركة في بيان للبورصة اليوم الإثنين، أن ذلك لشراء حصة حد أقصى 90 بالمائة وحد أدنى 75 بالمائة من أسهم شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية.وأوضحت الشركة، أن التحالف يعلن رغبته باستمرار قيد الشركة في البورصة المصرية، على أن يكون السعر المقدم 7.48 جنيه.وحققت الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، عن أول 9 أشهر من العام الجاري، صافي ربح بلغ 5.93 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 421.61 ألف جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر لتسجل 4.85 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 318.07 ألف جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.