جامعة العريش تطلق قافلة طبية مجانية في بئر العبد بشمال سيناء

تنظم جامعة العريش بالتعاون مع محافظة شمال سيناء، اليوم، قافلة متكاملة في قريتي السادات وسلمانة بمركز بئر العبد بشمال سيناء، تحت رعاية اللواء دكتور، محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والدكتور سعيد لافي، رئيس الجامعة.وأكد رئيس جامعة العريش، أن القافلة تضم نخبة متميزة من الأساتذة في مجالات وتخصصات الطب البشري بتخصصاته المختلفة والطب البيطري، والإرشاد الزراعي والتربية.وأشار إلى توقيع الكشف الطبي على المواطنين وصرف العلاج بالمجان، بجانب الكشف البيطري على الأغنام والماعز والماشية، وعمل مسح زراعي وتعريف المزارعين ببرنامج توزيع المبيدات وكيفية استخدامها.يأتي ذلك في إطار القوافل التي ينفذها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة العريش لعدد من القري والتجمعات بمحافظة شمال سيناء، خلال العام الجامعي الجاري.