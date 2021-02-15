«الصناعات الكيماوية»: إجراءات الحكومة لصرف مستحقات المصدرين تنعش السوق

قال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن البدأ في إجراءات صرف المستحقات المتأخرة للمصدرين من برامج رد الأعباء بتعاون وزارة المالية مع صندوق تنمية الصادرات وتنفيذ مبادرة البنك المركزي بتسوية المديونيات المتعثرة لبعض الشركات حتى تستعيد نشاطها، ودخول اتفاقية "الميركسور" حيز التنفيذ، ستكون أهم عوامل استقرار وانتعاش أوضاع الإنتاج والتصدير.ووفقا للتقرير السنوي لمستودع بيانات التجارة الخارجيه التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، فقد بلغت صادرات الصناعات الكيماوية خلال عام 2020 ما قيمته 5238 مليون دولار بانخفاض نسبته -8% عما كانت عليه خلال عام 2019.وكان أداء الصادرات غير البترولية (موزعة على القطاعات المختلفة) قد شهد خلال عام 2020 تراجعا إلى حوالي 26.6 مليار دولار مقابل حوالي 27 مليار دولار خلال عام 2019 بنسبة انخفاض حوالى -2%.وتشير البيانات إلى تراجع أداء صادرات معظم سلع الصناعات الكيماوية ماعدا صادرات الأسمدة التي ارتفعت بنسبة 5% عن ما كانت عليه عام 2019 لتصل إلى ما قيمته 1426 مليون دولار وصادرات البويات والدهانات ارتفعت بنسبة 3% لتصل إلى 200 مليون دولار والكيماويات العضوية بنسبة زيادة 5% لتصل إلى ما قيمته 183 مليون دولار.