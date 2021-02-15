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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

خسائر «مصر للألومنيوم» تتراجع 43% خلال النصف الأول

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:20 ص
شركة مصر للألومنيوم
شركة مصر للألومنيوم
اكرم عمران- أسامة الشندويلي
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كشفت القوائم المالية لشركة مصر للألومنيوم، عن النصف الأول من العام المالي الجاري، تراجع خسائر الشركة بنسبة 42.7% على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم الإثنين، أنها سجلت صافي خسائر بلغ 341.3 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 595.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتسجل 501.4 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 358.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأرجعت الشركة ارتفاع إيراداتها إلى زيادة كمية مبيعاتها خلال الفترة من 102764 طن إلى 157774 طن بزيادة قدرها 55010 طن، وكذلك إلى زيادة متوسط سعر البورصة من 1757 دولار للطن إلى 1809 دولار للطن.

وأشارت كذلك إلى زيادة صافي الدخل بمبلغ 255 مليون جنيه عن الفترة المقارنة وذلك نتيجة انخفاض عوامل التكلقة في العملية الانتاجية وخاصة الكهرباء وارتفاع أسعار المعادن.

وكانت شركة مصر للألومنيوم، قالت إن تكلفة تطوير الشركة تقديرية بلغت 13 مليار جنيه، ولم يتم تحديد التكاليف النهائية، مشيرة إلى أن الدراسة الفنية والتسويقية لمشروع الخط السابع، والتي بدأت شركة بيكتل الأمريكية في إعدادها، من المتوقع أن تستغرق قرابة الـ8 أشهر على الأقل.

وحققت شركة مصر للألومنيوم، خسارة بلغت 150.9 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2020 حتى نهاية سبتمبر 2020، مقابل 277.8 مليون جنيه خسائر خلال الفترة المقارنة من العام المالي المقارن.

وحققت الشركة خلال الربع الأول من العام المالي، إيرادات بلغت 2.18 مليار جنيه، مقابل 1.89 مليار جنيه إيرادات في الربع المقارن من العام المالي الماضي.

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