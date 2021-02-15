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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أرباح «الدلتا للتأمين» تنمو 56% خلال النصف الأول من 2020-2021

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:19 ص
الدلتا-للتأمين
الدلتا-للتأمين
اكرم عمران- أسامة الشندويلي
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أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة الدلتا للتأمين، خلال النصف الأول من العام المالي 2020-2021، ارتفاع أرباحها بنسبة 56.25% على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم، أنها حققت أرباحًا بلغت 135.27 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 86.57 مليون جنيه في النصف المقارن من العام المالي الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلى 146.84 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 100.44 مليون جنيه في النصف المقارن من 2019-2020.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، ارتفعت أرباح الشركة خلال الفترة إلى 76.73 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 51.46 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وحققت الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، صافي ربح بلغ 73.47 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بقيمة 58.3 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

ونما إجمالي إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر لتسجل 76.56 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 64.11 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

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