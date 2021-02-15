رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كندا تبدأ تطبيق الاختبار السلبي لكورونا على 117 معبرا حدوديا

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:18 ص
كورونا
كورونا
وكالات
طباعة
أعلنت الحكومة الكندية عن بدء تنفيذ الاختبار السلبي لفيروس كورونا على 117 معبرا حدوديا لكندا مع الولايات المتحدة الأميركية اليوم الاثنين، طبقا للقواعد الجديدة التي وضعتها للحد من انتشار الفيروس.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو في بيان إن الإجراءات الحدودية ستساعد بوقف انتشار كورونا والسلالات الجديدة منه، وستحدث فرقا، موضحا أنه بإمكان بعض الكنديين التقدم للحصول على استثناء خاص من القواعد الجديدة.

وسيتعين على المسافرين تقديم دليل على اختبار كورونا السلبي الذي تم إجراؤه في آخر 72 ساعة طبقا لقواعد السفر الجديدة التي وضعتها الحكومة الفيدرالية الكندية للسماح لهم بدخول البلاد كما سيتعين على جميع الزوار والمقيمين العائدين القيام بالحجر الصحي لمدة 14 يوما بعد العبور إلى البلاد.

موضوعات متعلقة

الصحة: 611 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و59 حالة وفاة

موعد صرف الدفعة السادسة من منحة العمالة غير المنتظمة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 15-2-2021 فى مصر

تعرف على موعد فتح الطيران السعودي

الصور

image description

محافظ أسيوط يستعرض الموقف التنفيذي لإزالة التعديات بالمحافظة

image description

تعيينات جديدة بعدد من كليات جامعة أسيوط

image description

أسيوط ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا للطقس السيئ

image description

حريق يلتهم دراجة بخارية في دمياط (صور)

image description

سيشن تصوير للبط فى عيد الحب بدمياط: «يا بختهم»

الأكثر قراءة

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

بثت محاولة انتحارها عبر «فيس بوك».. إخلاء سبيل جنات فتاة «تيك توك»

وفاة البرلماني المخضرم البدري فرغلي

وزير التعليم العالي: لا أبحاث ولا امتحانات أونلاين إلا لهذه الكليات

إنفوجراف

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

نجم الساعة

رفض استشكال سما المصري على حكم حبسها سنة

منوعات

روسيا تسجل أول اختبار على مستوى العالم للكشف عن سلالة كورونا البريطانية

مصرع 16 إثر انقلاب شاحنة في الهند

شواطئ أجمل في الشتاء

«الصحة العالمية»: اكتشاف انتشار 12 سلالة من «كورونا» فى ووهان عام 2019

أيام زمان

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

كواليس علاقة شارلى شابلن بالموسيقار محمد عبدالوهاب

«عامل البوفيه أساء لى».. حكاية على حميدة قبل الشهرة

حكاية الشيخ طه الفشنى من الطرب للتواشيح الدينية

مقالات الرأي
ماجد حبته
براءة ترامب.. وديمقراطية القطيع
مؤمن المحمدي
الإسماعيلي
د. منى حلمى
الوصاية وخنق الحرية تحت اسم الفتاوى الدينية
عمرو خالد
كيف تداوى جرحًا عاطفيًا أو خيانة صديق؟
المزيد

الثقافة

«الناشرين المصريين» يناقش التعديلات المطلوبة في قانون الملكية الفكرية

أحمد هشام: 3 أفرع جديدة لمكتبة إبهار فى أسيوط والقاهرة والمنصورة (حوار)

جمال حسان: لأن الحب مشاغب فهو حاضر فى عالم الإبداع

وزيرة الثقافة: فن المسرح وسيلة فاعلة لطرح التحديات المعاصرة