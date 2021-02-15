كندا تبدأ تطبيق الاختبار السلبي لكورونا على 117 معبرا حدوديا

أعلنت الحكومة الكندية عن بدء تنفيذ الاختبار السلبي لفيروس كورونا على 117 معبرا حدوديا لكندا مع الولايات المتحدة الأميركية اليوم الاثنين، طبقا للقواعد الجديدة التي وضعتها للحد من انتشار الفيروس.وقال رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو في بيان إن الإجراءات الحدودية ستساعد بوقف انتشار كورونا والسلالات الجديدة منه، وستحدث فرقا، موضحا أنه بإمكان بعض الكنديين التقدم للحصول على استثناء خاص من القواعد الجديدة.وسيتعين على المسافرين تقديم دليل على اختبار كورونا السلبي الذي تم إجراؤه في آخر 72 ساعة طبقا لقواعد السفر الجديدة التي وضعتها الحكومة الفيدرالية الكندية للسماح لهم بدخول البلاد كما سيتعين على جميع الزوار والمقيمين العائدين القيام بالحجر الصحي لمدة 14 يوما بعد العبور إلى البلاد.