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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تكنولوجي أول المحلة» بالغربية أول مركز يحصل على «الأيزو 9001» في مصر

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:17 ص
جريدة الدستور
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، حرص المحافظة على تطوير المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن بشكل إلكتروني دون إجراءات روتينية معقدة.

جاء ذلك عقب حصول المركز التكنولوجي بحي أول المحلة الكبرى على شهادة الأيزو 9001، بحضور الأستاذ الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام، اللواء حاتم زين الدين رئيس مركز ومدينة المحلة، ممدوح النجار رئيس حي أول المحلة، عبير بلح مدير مركز المعلومات بالديوان العام، ولاء خضر مدير المركز التكنولوجي بحي أول المحلة الكبرى.

وأكد رحمي، أن المركز التكنولوجي بحي أول المحلة يعد أول مركز على مستوى الجمهورية يحصل على شهادة الأيزو 9001، بعد أن تم تدريب العاملين بالمركز على جميع الإجراءات الخاصة بالنظام، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لتطوير المراكز التكنولوجية بمحافظة الغربية.

وأضاف محافظ الغربية أن هذه الشهادة تأتي تتويجًا لجهود كبيرة قامت بها جميع الجهات داخل محافظة بدايةً من وضع رؤية طموحة لتطوير المراكز التكنولوجية مرورًا بتدريب العاملين والمتابعة الدورية لإزالة كافة المعوقات وميكنة جميع التعاملات مع المواطنين.

ومن جهته، أشار الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، أن الجهة المانحة للشهادة قامت بمراجعة وتدقيق لنظام العمل بالمركز، واتباع وتنفيذ الإجراءات بأعلى معايير الجودة العالمية، وتستهدف المحافظة في المراحل القادمة وصول باقي الـ9 مراكز تكنولوجية إلى هذا المستوى.

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