إحالة متهمين بسرقة مخزن أسفل محور روض الفرج للمحاكمة

قررت نيابة الساحل الجزئية إحالة عاطلين متهمين بسرقة مخزن أسفل محور روض الفرج، للمحاكمة العاجلة.كانت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، أثناء مرورها لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم؛ ضبطت عاطلين، مقيمين بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول، بمحافظة القليوبية، حال استقلالهما عربة "كارو"، مُحمل عليها "3 أسوار حديدية، 3 مواسير، 6 قطع حديدية، لوحة إرشادية"، مجهولة المصدر، و"عتلة حديدية".وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات، اعترفا بسرقتها من داخل مخزن أسفل محور روض الفرج، بدائرة القسم، بأسلوب "كسر القفل" باستخدام العتلة الحديدية المضبوطة بحوزتهما، بقصد التصرف فيها بالبيع كـ"خردة".