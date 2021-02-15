بثت محاولة انتحارها عبر «فيس بوك».. إخلاء سبيل جنات فتاة «تيك توك»

قررت نيابة النزهة، اليوم الإثنين، إخلاء سبيل جنات فتاة «التيك توك» بكفالة 500 جنيه، والتي سبق أن تم القبض عليها بعدما بثت مقطع فيديو عن محاولة انتحارها داخل شقتها عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».واجهت النيابة الفتاة بمقطع الفيديو واعترفت أنها هى من بثته، وطالب محاميها عاصم قنديل، بإخلاء سبيلها لمرورها بحالة نفسية سيئة أدت لارتكابها الواقعة.البداية عندما بثت فتاة التيك توك الشهيرة «جنات ا»، فيديو لمحاولة انتحارها بتناول كمية من العقاقير المخدرة، داخل شقتها بمنطقة النزهة، في مقطع فيديو بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ونجح سائق الفتاة فى إنقاذها وقام بنقلها إلى مستشفى الدمرداش في حالة سيئة.