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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تحقيقات موسعة في اتهام سائق بقتل زوجته بالحوامدية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:16 ص
جثة
جثة
ندى حمدي
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تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقات موسعة حول العثور على جثة ربة منزل داخل شقتها في الحوامدية.

وأمرت بندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها لتحديد سبب الوفاة، كما صرحت بدفن الجثة عقب انتهاء التشريح، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث بعد اتهام أسرة المجني عليها زوجها بقتلها.

تلقت الأجهزة الامنية بالجيزة بقيادة اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن بلاغًا من أهالي مدينة الحوامدية بالعثور على جثة سيدة داخل منزلها، انتقلت على الفور قوة امنية لفحص البلاغ وعثر على جثة سيدة في العقد الثالث من عمرها.

وتبين من المعاينات المبدئية عدم وجود إصابات ظاهرية بجثة المجني عليها واحتمالية تعرضها للخنق، استمع ضباط المباحث لأقوال عدد من الجيران والمحيطين بالمجني عليها ليشيروا إلي تورط زوجها سائق في قتلها.

شكل اللواء محمد عبد التواب مدير الادارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية الجاني والدافع وراء الجريمة.

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