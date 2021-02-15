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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«السعيد» تدرس آليات التمكين الاقتصادى في قرى «حياة كريمة»

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:13 ص
هالة السعيد
هالة السعيد
أميرة ممدوح
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عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرنس، ضم الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، وطارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، وعلاء فاروق، رئيس البنك الزراعى المصرى، والمهندس أسامة صالح، رئيس شركة أيادي، والمهندس عمرو ابوالعزم، رئيس شركة تمويلى، لبحث استراتيجية التمكين الاقتصادي فى القرى والمراكز التي سيتم تطويرها في المرحلة القادمة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وخلال اللقاء تم مناقشة واستعراض تجارب الجهات والمؤسسات المشاركة في الاجتماع في تمويل المشروعات متناهية الصغر التي تتناسب وطبيعة الريف المصرى، وبحث كيفية الاستفادة من هذه التجارب في صياغة آليات تمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ضمن تدخلات حياة كريمة.

كما قدمت الدكتورة ندا مسعود، المستشار الاقتصادى لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عرضًا تفصيليًا حول الاستراتيجية المقترحة للتمكين الاقتصادي في قرى حياة كريمة اعتمادًا على المؤشرات التنموية والمسوح التي قام بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتضمن العرض أهم القطاعات المستهدف الاستثمار بها.

من جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد أهمية مكون التمكين الاقتصادى وتوفير فرص العمل الكريم ضمن مكونات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وضرورة وضع آليات لتمويل المشروعات المناسبة لكل قرية ومراعاة الميزة التنافسية في كل مجتمع ريفى والاستفادة من التجارب السابقة، والتنسيق وفقًا لما يتم على الأرض من مبادرات تقوم بها وزارات وجهات شريكة.

ووجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بدراسة مدى إمكانية تنفيذ مرحلة تجريبية لعدد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مركزين وعدد من القرى خلال الأشهر المتبقية من العام المالى الجارى؛ يتم تقييمها والاستفادة منها مع انطلاق العام المالى الجديد والتوسع فيها في كل قرى ومراكز "حياة كريمة".

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