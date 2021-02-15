أسقف أسيوط يترأس صلاة القداس الإلهي بدير السيدة العذراء

ترأس الأنبا يوأنس، أسقف أسيوط، صباح اليوم، صلاة القداس الإلهي بدير السيدة العذراء في جبل أسيوط.وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الإثنين، بعيد دخول السيد المسيح الهيكل.ويعد عيد دخول السيد المسيح الهيكل أحد الأعياد السيدية السبعة الصغرى، وتعود قصته إلى أنه في اليوم الأربعين لميلاد السيد المسيح أخذته العذراء مريم ومعها يوسف النجار، وذهبا به إلى الهيكل ليصنعا له حسب عادة الناموس ولكي يقدِّما عنه الذبيحة المطلوبة حسب مقدرتهما.وكان في الهيكل كاهن شيخ اسمه سمعان وكان بارًا تقيًا، وعندما دخلا بالطفل ليصنعا له حسب عادة الناموس أخذه سمعان على ذراعيه وبارك قائلًا "الآن يا سيد تطلق عبدك بسلام".وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كل عام بـ14 عيدًا سيديًا أي تخص السيد المسيح وحياته، ولسهولة تصنيفها، فتم تقسيمها إلى 7 أعياد كبيرة، و7 أعياد صغيرة.و الأعياد السيدية هي فرص تعبدية تخص السيد المسيح وتعيش فيها الكنيسة أحداث هذه التذكارات الفائقة.