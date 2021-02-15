مناورات لاحتلال الإسرائيلي في سوريا بعد وصول طائرة شحن إيرانية

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، إن سلاح الجو أطلق مناورات مفاجئة تحاكي اندلاع حرب على الجبهة الشمالية.وبحسب قناة "العربية" الإخبارية، فإن هذه المناورة الجوية كانت مجدولة الأحد المقبل، لكن جرى تبكيرها بتزامن لافت مع شن غارات جديدة في العمق السوري.وأتت تلك الغارات بعد وصول طائرة شحن إيرانية أمس الأول إلى مطار دمشق، كما أعقبت تسريب صور أقمار اصطناعية تبيّن حاويات للأمم المتحدة في مطار دمشق تستغلها إيران لتخزين أسلحة.