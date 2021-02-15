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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

كورونا ليس السبب الوحيد.. لماذا تراجعت صادرات الصناعات الكيماوية؟

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:10 ص
خالد أبو المكارم
خالد أبو المكارم
دعاء أبو العزم
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رصد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أهم أسباب تراجع صادرات الصناعات الكيماوية خلال عام 2020.

وذكر أبو المكارم، أنه فضلا عن تداعيات جائحة كورونا وتراجع حركة التجارة العالمية، فإن تدهور قيمة الليرة التركية أمام العملات الحرة وبالتالي ارتفاع تكلفة استيراد السوق التركي لاحتياجاته أدى إلى تراجع الطلب في السوق التركي على الصادرات المصرية وانخفاض صادرات الصناعات الكيماوية لهذا السوق إلى ما قيمته 766 مليون دولار بنسبة – 12% عن ما كانت عليه عام 2019، آخذين في الاعتبار أن صادرات الصناعات الكيماوية تمثل 50% من إجمالي الصادرات غير البترولية للسوق التركي.

وبالنسبة لأهم 10 شركات قامت بالتصدير خلال عام 2020، كشف أبوالمكارم أنه وفقا للأهمية تأتى في المقدمة "أجريوم" المصرية للمنتجات النيتروجينية بما قيمته 263 مليون دولار، وأبوقير للأسمدة بـ 246 مليون دولار، والمصرية للأسمدة بـ243 مليون دولار، والمصرية لإنتاج البروبلين والبولي بـ210 ملايين دولار، والمصرية الهندية لإنتاج البولي استر بـ192 مليون دولار، والمصرية ميثانيكس لإنتاج الميثانول بـ177 مليون دولار، والمصرية لإنتاج الإيثلين ومشتقاته بـ167 مليون دولار، والنصر للكيماويات الوسيطة بـ164 مليون دولار، و"تي سي أى سنمار" بـ146 مليون دولار، وبروكتر وجامبل بـ140 مليون دولار.

وأضاف، أن هذه الشركات صدرت ما قيمته 1949 مليون دولار يمثل حوالي 37% من إجمالي قيمة صادرات الصناعات الكيماوية خلال عام 2020، بينما كانت نسبة مساهمة أهم 10 شركات فى التصدير خلال العام السابق حوالي 45% من إجمالي صادرات الصناعات الكيماوية، وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا -كما يقول أبو المكارم- لأداء الصادرات هذا العام لأنه يعني أن تصدير الصناعات الكيماوية لم يعتمد على الكيانات الصناعية الضخمة بل جاء من خلال مشاركة ودور أكبر لشركات متوسطة الإمكانيات واتساع قاعدة مصدري الصناعات الكيماوية.

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