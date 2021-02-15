أهم 10 أسواق مستوردة لمنتجات الصناعات الكيماوية المصرية

كشف خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أهم 10 أسواق مستوردة لمنتجات الصناعات الكيماوية عام 2020.ووأضاف أبوالمكارم، أن الأسواق كالتالي، بالترتيب وفقا للأهمية، فإن القائمة ما زالت تتصدرها تركيا على الرغم من تراجع صادراتنا إليها من 870 مليون دولار عام 2019 إلى 766 مليون دولار هذا العام، ثم الهند بـ361 مليون دولار، إيطاليا بـ 263 مليون دولار، وفرنسا بـ241 مليون دولار، والولايات المتحدة بـ238 مليون دولار والسعودية بـ230 مليون دولار، السودان بـ199 مليون دولار، وأسبانيا بـ190 مليون دولار، والأرجنتين بـ186 مليون دولار، والمغرب بـ157 مليون دولار، حيث استوردت هذه الأسواق ما قيمته حوالي 2830 مليون دولار أي بنسبة 54% من إجمالي قيمة صادرات الصناعات الكيماوية خلال عام 2020.