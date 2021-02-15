الدفاع الجوي السوري يتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في محيط مدينة دمشق

تصدت الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري اليوم الإثنين لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على محيط مدينة دمشق، وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.وقال مصدر عسكري سوري وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا"- إن العدو الإسرائيلي نفذ عدوانًا بالصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل واتجاه الجليل مستهدفا بعض الأهداف في محيط مدينة دمشق.