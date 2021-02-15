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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نائبة أوروبية: احتلال أردوغان أراضي دول أخرى انتهاك للقانون الدولي

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:04 ص
أردوغان
أردوغان
أمينة ذكى
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قال النائبة في البرلمان الأوروبي كاترجينا كونيتشنا، أن قيام النظام التركي بزعامة رجب طيب أردوغان باحتلال أراضي دول أخرى يمثل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي، وذلك من خلال مقال لها على موقع "ايدنيس" الإلكتروني التشيكي، وتابعت أن أردوغان أعاد تركيا خطوات كبيرة إلى الوراء لافتة إلى ممارساته القمعية ضد معارضيه.

وأكدت النائبة في البرلمان الأوروبي، أن النظام لا يلتزم بالاتفاقيات الدولية ويعمل ضد مصالح الاتحاد الأوروبي محذرة من الأعمال أحادية الجانب وغير القانونية، التي يقوم بها في شرق البحر الأبيض المتوسط والتي تطال سيادة عدة دول من بينها اليونان وقبرص.

يذكر أن "كونيتشنا" دعت في وقت سابق إلى فرض عقوبات ضد النظام التركي بسبب ممارساته العدوانية في المنطقة وابتزازه للاتحاد الأوروبي بمسألة المهاجرين.

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