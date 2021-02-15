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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

شواطئ أجمل في الشتاء

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:17 ص
شاطئ
شاطئ
وكالات
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هناك بعض الشواطئ في نصف الكرة الشمالي تصير أفضل في فصل الشتاء، فالشعور رومانسي والأمواج درامية ما يجعلها أفضل لمحبي ركوب الأمواج والناظرين وهناك بالطبع السماء التي تلامس البحر في الأفق.

نازاره بالبرتغال:

وصلت قرية الصيد هذه إلى الشهرة الدولية قبل عشر سنوات عندما كسر جاريت مانامارا رقما قياسيا في ركوب موجة وصل ارتفاعها لمئة قدم وكل عام تبدأ تلك الأمواج الهائلة في نوفمبر تقريبا وتستمر طوال الشتاء، ما يجعل مشاهدتها خلابة.

كيرالا بالهند:

وهناك بقعة أخرى حيث الطقس البارد قليلا يُقدر وهو ساحل مالابار بجنوب الهند الذي يكون في أفضل حالاته في الشتاء أو هناك على الأقل من يقدرونه ممن فروا من البرد في مكان آخر، بحسب ما ذكره موقع فوريس.

زيبولايت بالمكسيك

زيبولايت هي بلدة شاطئية هادئة على ساحل المحيط الهادئ في أواكساكا.

وتمتاز بشاطئ طويل يمتد عبر ألسنة صخرية ويجذب راكبي الأمواج بأمواجها القوية وفي الشتاء تكون دافئة ومعتدلة وجافة وطوال العام تتسم البلدة بفنادق الإندي الريفية الفاخرة وبالافتقار المنعش للمنتجعات الدولية الكبيرة وتطورات بناء أراضي الجولف.

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