266 إصابة بفيروس كورونا في طوكيو

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية، اليوم الإثنين، تسجيل 266 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في طوكيو.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه»، أن عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في طوكيو لا يزال أقل من 500 حالة، وذلك لليوم التاسع على التوالي.يشار إلى أن إجمالي الإصابات المسجلة في العاصمة طوكيو منذ بداية تفشي الوباء بلغ 106 آلاف و771 حالة.