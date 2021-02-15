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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جامعة الجيش الألماني تساعد في التعليم المنزلي

الإثنين 15/فبراير/2021 - 09:55 ص
التعليم المنزلي
التعليم المنزلي
وكالات
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تساعد جامعة القوات المسلحة الألمانية في مدينة ميونخ، عبر مشروع جديد أسر الجنود في التعليم من المنزل خلال جائحة كورونا.

ويقدم مشروع "CARE" (مشروع التقدم والتعزيز في التعليم للأسر والطلاب) الدعم والمشورة من قبل خبراء ويربط عبر الوسائط الرقمية العائلات مع بعضها البعض على منصة اجتماعية خاصة بالجيش الألماني.

وقالت مانويلا بيتراس مديرة المشروع: "الميزة الخاصة للبرنامج هي المساعدة التعليمية عبر الإنترنت التي يقدمها طلاب الجامعة، الذين يقدمون العون لأبناء أفراد القوات المسلحة في واجباتهم المدرسية
واستعداداتهم للامتحانات، وبالتالي يزيلون بعض أوجه القصور في العملية التعليمية ويخففون الأعباء على الآباء خلال التعليم المنزلي".

وتتمثل استفادة طلاب الجامعة من المشاركة في هذا المشروع في تنمية مهاراتهم من خلال التدريس.

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