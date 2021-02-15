جامعة الجيش الألماني تساعد في التعليم المنزلي

تساعد جامعة القوات المسلحة الألمانية في مدينة ميونخ، عبر مشروع جديد أسر الجنود في التعليم من المنزل خلال جائحة كورونا.ويقدم مشروع "CARE" (مشروع التقدم والتعزيز في التعليم للأسر والطلاب) الدعم والمشورة من قبل خبراء ويربط عبر الوسائط الرقمية العائلات مع بعضها البعض على منصة اجتماعية خاصة بالجيش الألماني.وقالت مانويلا بيتراس مديرة المشروع: "الميزة الخاصة للبرنامج هي المساعدة التعليمية عبر الإنترنت التي يقدمها طلاب الجامعة، الذين يقدمون العون لأبناء أفراد القوات المسلحة في واجباتهم المدرسيةواستعداداتهم للامتحانات، وبالتالي يزيلون بعض أوجه القصور في العملية التعليمية ويخففون الأعباء على الآباء خلال التعليم المنزلي".وتتمثل استفادة طلاب الجامعة من المشاركة في هذا المشروع في تنمية مهاراتهم من خلال التدريس.